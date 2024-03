Adamová: Hlasovat o Istanbulské úmluvě teď by nebylo odpovědné

Za politicky neodpovědné by považovala hlasování Sněmovny o takzvané Istanbulské úmluvě proti násilí na ženách a domácímu násilí předsedkyně dolní komory a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Vzhledem k nejisté podpoře dokumentu mezi poslanci by to podle ní mohlo v současné situaci vést k definitivnímu odmítnutí dokumentu. Pekarová Adamová řekla, že její klub by jednotně hlasoval pro přijetí úmluvy, stejně jako to udělali senátoři TOP 09. Za ostatní ale nemůže mluvit, protože zaznívá široké spektrum názorů. O přínosu úmluvy je podle ní potřeba kolegy z poslaneckých lavic nejprve přesvědčit. K hlasování Sněmovny o dokumentu vyzval koaliční strany šéf Pirátů Ivan Bartoš.

O ratifikaci jednal Senát v lednu, neschválil ji. Poslanecké kluby k projednání Istanbulské úmluvy vyzvala nedávno koalice Hlas proti násilí, v úterý k tomu koalici vybídli Piráti. První čtení Istanbulské úmluvy je zařazeno na programu nejbližší řádné schůze Sněmovny, která začne 9. dubna. Neznamená to ale, že poslanci ji nutně musí projednat.

V úmluvě se státy zavazují mimo jiné k uzákonění opatření proti násilí, k prevenci i k vyčlenění peněz na služby. Počítá se se školením zdravotníků, policistů či soudců. Vzniknout by měla centra s lékařskou pomocí pro oběti sexuálního násilí, dostupná by měla být právní a psychologická podpora či azylové domy.