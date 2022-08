Aerokluby a letecké školy demonstrovaly za zachování letiště Líně u Plzně

Aerokluby a piloti v pátek dopoledne rozmístili přes 50 provozuschopných letadel na záložním armádním letišti Líně u Plzně na protest proti úvahám o jeho zrušení. Namítají že letiště celoročně využívají piloti z ČR i z ciziny, letecké a parašutistické školy, fungují tam firmy, muzeum a letecká záchranná služba. Na 400hektarové ploše má být podle usnesení vlády strategický podnikatelský park (SPP), kde by mohla stát továrna na výrobu baterií do elektroaut, tzv. gigafactory, o níž uvažuje třeba Volkswagen. Protestující chtěli ukázat, že areál není opuštěný, což se podle nich tvrdí v podkladech pro vládu a v médiích. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) má do 31. srpna vládě říct, zda armáda letiště potřebuje. Na petici na podporu letiště je podle organizátorů protestu za tři dny od jejího spuštění přes 3500 podpisů. "Působí tu několik set pilotů. Kromě sportovního létání je i branou pro zahraniční návštěvníky, přistávají tu letadla s manažery zahraničních firem, které mají v okolí své pobočky. Cvičí tady policie, hasiči a záchranka," uvedl plzeňský pilot Milan Vydra. Podle šéfa místní pilotní školy Luďka Krause by po zrušení letiště zůstal Plzeňský kraj jediným regionem bez letiště, odkud by mohly vzlétat letouny třeba při požárech nebo vojenských konfliktech; je to podle jněj jediné tak velké letiště mezi Prahou a Norimberkem.