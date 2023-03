Afghánec souzený za pokus o dvojnásobnou vraždu a znásilnění dostal výjimečný trest

Plzeňský krajský soud vyměřil výjimečný trest muži z Afghánistánu, který byl obviněný z pokusu o dvojnásobnou vraždu a znásilnění. Cizinec podle rozsudku loni v Karlových Varech napadl a pobodal jednu ženu a poté druhou ženu dusil a znásilnil. Za to mu soud uložil 22 let ve věznici se zvýšenou ostrahou a následné vyhoštění z Česka. Afghánec žil v Německu, kde žádal o azyl. Do Karlových Varů přijel poslední den roku 2021 na oslavu Silvestra. Na ženy pak zaútočil opilý během novoroční noci v ulicích západočeského města.

Odsouzený při výsleších na policii i u soudu hájil tím, že se k událostem nemůže vyjádřit, protože si na nic nepamatuje. Vysvětloval to buď vypitým alkoholem, na který nebyl v takovém množství zvyklý, nebo tím, že mu někdo mohl dát v restauraci do pití nějaký lék.