Afrikanista z Plzně se podílel na dosud největším souboru studií o rohu Afriky

Afrikanista Jan Záhořík z plzeňské fakulty filozofické se podílel na dosud největším souboru studií o tzv. africkém rohu, nejvýchodnější části vybíhající do Arabského moře. Objemná publikace Routledge Handbook of the Horn of Africa se 780 stranami, které obsahují komplexní přehled současného výzkumu, začala sloužit badatelům a studentům po světě. Záhořík je jedním z devíti mezinárodních editorů, autorem a spoluautorem tří kapitol a spolueditorem sekce o migraci, řekla dnes ČTK mluvčí Západočeské univerzity Šárka Stará.

Publikace je podle Záhoříka monumentálním počinem. "Vznikala čtyři roky a zahrnuje současný výzkum desítek autorů z celého světa. Bude sloužit na řadě univerzit jako základní čtivo v kurzech, které se týkají dané oblasti, případně témat migrace, autoritářství, bezpečnosti a ekonomické integrace," uvedl. Africký roh je oblast chráněná organizací UNESCO a tvoří ji státy Etiopie, Somálsko, Džibutsko a Eritrea.

Záhořík se věnuje Etiopii a východní Africe. Absolvoval 30 výzkumných, přednáškových a cestovatelských pobytů v Etiopii, Súdánu, Keni, Rwandě, Burundi a Maroku. Zabývá se především dějinami, společností a současnou politikou Etiopie. Přednášel na 20 univerzitách v Evropě, USA a Africe.