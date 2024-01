Agentura CzechTourism bude letos hospodařit se 400 miliony, je to vyšší částka než loni

Rozpočet státní agentury CzechTourism bude letos o 27 milionů vyšší než v loňském roce. Celkem letos bude hospodařit se 400 miliony korun. Řekl to ředitel agentury CzechTourism František Reismüller. Peníze chce agentura investovat hlavně do kampaní, které mají nalákat víc zahraničních turistů do Česka. Reismüller také řekl, že počet v posledních třech čtvrtletích roku 2023 do Česka přijel podobný počet turistů jako ve stejném období předcovidového roku 2019, celkem jich bylo asi 17 a půl milionu. Více než polovinu z nich, 10,2 milionu, tvořili domácí turisté, zahraničních bylo 7,2 milionu. "Zahraniční turisté přitom na cestách do a po Česku utrácejí více než rezidenti. Pro Česko nejvíc bonitní trhy od prvního čtvrtletí 2022 do třetího čtvrtletí 2023 byly Německo, Polsko, Slovensko, USA a Velká Británie. Právě tam, ale ne jen, chceme cílit naše letošní největší kampaně," dodal Reismüller. Jedním z cílů agentury je podle něj také turisty po Česku rovnoměrněji rozprostřít. To znamená nalákat je do země i mimo hlavní sezonu nebo do méně vytížených lokalit.