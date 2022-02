Agentury: Situaci s pracovníky z Ukrajiny může komplikovat omezení vydávání víz

Krize kolem Ukrajiny se zatím na trhu práce u zaměstnávání ukrajinských pracovníků neprojevila. Situaci ale může zkomplikovat omezení provozu vízových center na východě Ukrajiny. To by mohlo omezit a zpomalit příchod ukrajinských pracovníků do ČR. Vyplývá to z vyjádření zástupců personálních agentur pro ČTK. Ministerstvo zahraničních věcí dnes ale uvedlo, že vydávání víz pokračuje v Ukrajině pokračuje.

Ministerstvo zahraničních věcí dnes ale uvedlo, že vydávání víz pokračuje. "Se zvyšujícím se napětím na Ukrajině zvýšené počty žadatelů o víza na Ukrajině neregistrujeme. Jak velvyslanectví v Kyjevě, tak generální konzulát ve Lvově zpracovávají především žádosti o víza za účelem pracovní migrace (držitelé biometrických pasů pro krátkodobý pobyt víza nepotřebují). Tyto žádosti zpracováváme ve Lvově standardně, v Kyjevě aktuálně s mírným omezením z důvodu nutné evakuace části pracovníků vízového úseku," uvedlo ministerstvo.