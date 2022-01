Agrární komora ČR se chce kvůli omezení dotací obrátit na ústavní soud

Podle Agrární komory ČR je omezení dotací pro velké zemědělské podniky, které navrhuje vláda ve svém programovém prohlášení, diskriminační. Připravuje proto stížnost k ústavnímu soudu. ČTK to řekl předseda Regionální agrární rady Libereckého kraje Robert Erlebach. Zemědělci z kraje se stejně jako jejich kolegové z jiných částí republiky chystají proti změnám dotačních plánů, které určí, jak se budou vyplácet peníze mezi lety 2023 a 2027, protestovat před úřadem vlády. Na strategickém plánu zemědělské politiky pracovaly podle Erlebacha různé skupiny dva roky a nová vláda vše změnila bez konzultací s agrární komorou během několika dní.

Určení maximální výše dotací pro největší firmy a platbu na první hektary si zapsala do svého programového prohlášení vláda premiéra Petra Fialy (ODS). Chce také ukončit podporu biopaliv první generace a bioplynových stanic, které zpracovávají technické plodiny. Osevní plocha jedné plodiny by měla být podle kabinetu v erozně ohrožených oblastech maximálně deset hektarů. Ministr zemědělství Zbyněk Nekula (KDU-ČSL) by měl také posílit vliv vlastníků na stav držené půdy.