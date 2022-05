Agrární komora: Nastavení dotací ve prospěch malých farmářů ohrozí produkci

Rozhodnutí vládní koalice nastavit dotace ve prospěch menších zemědělců povede podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala k poklesu stavů hospodářských zvířat v tuzemsku a k útlumu pěstování například brambor nebo ovoce. Podle něho se těmito náročnými činnostmi zemědělské prvovýroby totiž zabývají zejména střední a větší podniky, kterým vláda svým rozhodnutím nastavila neférové podmínky. Podle předsedy Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) Jaroslava Šebka je to naopak systémově správný krok a menší zemědělci budou moci lépe využít potenciál výroby. Mělo by se podle něj dokonce uvažovat o tom, že největší podniky by dotace neměly dostávat vůbec.

Vládní koalice se shodla na tom, že výše tzv. redistributivní platby, kterou zemědělci dostávají na prvních 150 hektarů, bude na úrovni 23 procent z celkové částky na přímé platby. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Více peněz tak dostanou malí farmáři. Minulá vláda plánovala redistributivní platbu na úrovni deseti procent. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) chce přitom získat další dvě až tři miliardy navíc pro malé a střední firmy z národních dotací nebo formou daňových úlev.