Agrární komora odmítá vyšší daň z nemovitosti, týká se i zemědělské půdy

Agrární komora ČR v připomínkách k vládnímu balíčku na konsolidaci veřejných financí nesouhlasí se zvýšením daně z nemovitosti, což se týká i zemědělské půdy. Prezident komory Jan Doležal ČTK řekl, že běžnou praxí je zvyšovat pachtovní smlouvy o daň, a změna by tedy vedla pro farmáře ke zvýšení nákladů na jejich produkci. Komora navrhuje vyšší zdanění budov a zavedení pravidelného poplatku za vynětí půdy ze zemědělského fondu na financování pozemkových úprav.

Vláda ve svém návrhu chce zvýšit daň z nemovitosti až na dvojnásobek, dodatečný výnos daně by měl jít do státního rozpočtu. Návrh také počítá s automatickou valorizací daně od roku 2025 vycházející z růstu cenové hladiny oproti letošnímu roku.

Komora uvedla jako modelový příklad podnik, který má do 2000 hektarů půdy. Nyní platí daň zhruba 800 až 900 za hektar ročně. Pokud by se vládní návrh schválil, zaplatil by takový podnik za rok asi o 1,5 milionu korun více. Do toho ale ještě může zasáhnout koeficient, který si stanovují obce.