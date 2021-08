Agrární komora zatím blokády distribučních center řetězců neplánuje

Zemědělské protesty proti politice obchodních řetězců formou blokád jejich distribučních center se zatím neuskuteční, zástupci Agrární komory ČR budou s řetezci dále jednat. Na tiskové konferenci to řekl prezident komory Jan Doležal. Komora chce v polovině září pozvat na své jednání také prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzu. O protestech hovořil Doležal v červnu, komora tehdy uvedla, že zvažuje protestní akce kvůli chování obchodních řetězců. Zemědělci uvádějí, že řetězce prodávají zboží s větší marží, zatímco jim platí stále stejné peníze. "Není to o tom, že by komora někoho popouzela k tomu, aby šel demonstrovat," řekl ČTK Doležal. Podle něj ale trápí producenty zejména živočišných komodit, jako je vepřové maso, dlouhodobé nízké výkupní ceny, které jsou pod jejich výrobními náklady. Řada zemědělců podle něj přemýšlí o tom, že s chovem prasat skončí, před samotným ukončením výroby ale uvažují o tom, že "udělají pořádný mumraj". Komora dříve uvedla, že jí vadí, že řetězce s ní nekomunikují. Zástupci komory, Zemědělského svazu ČR a Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků napsali proto v květnu dopis na centrály řetězců, které v ČR provozují obchody.