Agrární komora zvažuje zemědělské protesty proti vládní politice na přelomu února a března

Agrární komora zvažuje uspořádání zemědělských protestů proti vládní politice. Protestní akce by se mohly konat na přelomu února a března. Představenstvo o tom rozhodne v pátek 26. ledna. ČTK o výsledcích jednání prezidia v Pardubicích informovala mluvčí komory Barbora Pánková. Vláda podle komory neřeší požadavky a priority zemědělců. "Impulz přišel z členské základny, protože je velká nespokojenost s aktuální situací. Je potřeba problémy řešit hned, trpělivost mezi členy dochází. Je to snaha upozornit na problémy," řekla ČTK mluvčí. Představenstvo se sejde příští pátek ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku. "K uspořádání celorepublikových protestů potřebujeme mít mandát od představenstva. Rozhodnutí prezidia, které bylo dnes, na to nestačí," řekla mluvčí. Agrární komora minulý týden podpořila protesty německých zemědělců proti plánovaným škrtům v dotacích a daňových úlevách, kterým čelí i farmáři v Česku. Dlouhodobým problémem domácích chovatelů i pěstitelů je růst nákladů a klesající výkupní ceny. Vládní konsolidační balíček zvýšil zdanění zemědělské půdy. Přibyla povinnost nechat ladem část pole, na které se nesmějí produkovat potravinářské plodiny. Zemědělci často déle čekají na výplatu některých dotačních podpor, s nimiž počítali ve svých rozpočtech, uvedla Agrární komora v tiskové zprávě z minulého týdne.