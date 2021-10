Agrofert: Potraviny pravděpodobně zdražíme, není jasné o kolik

Skokově zdražují ceny elektřiny a pohonných hmot, Agrofert tak pravděpodobně bude zdražovat. ČTK to sdělil mluvčí koncernu Karel Hanzelka. O kolik a jaké výrobky neuvedl. Největší nárůst cen je v rámci koncernu v chemických továrnách, kde se vyrábějí dusíkatá hnojiva. "Ceny elektrické energie, zemního plynu, pohonných hmot a dalších vstupů se skokově zvyšují. Zatím nejhůře pociťujeme růst cen v chemických továrnách, které vyrábějí dusíkatá hnojiva. Zemní plyn, který dramaticky zdražil, je zde nejen zdrojem energie, ale také vstupní surovinou pro výrobu hnojiv. Produkce hnojiv začíná být nerentabilní," sdělil ČTK mluvčí. Rostoucí náklady podle něj dopadají i na potravinářský sektor, kde dramaticky rostou ceny obalů, fólií, plastů, ale i pšenice a jedlých olejů. "Ani my se v potravinářské výrobě pravděpodobně nevyhneme úpravě cen výrobků. (...) Zatím nebudeme konkrétní. O jakékoliv úpravě cen budeme samozřejmě nejprve jednat s našimi odběrateli a budeme hledat společná řešení," doplnil. Na téměř pětiprocentní inflaci se v září kromě zdražování pohonných hmot a bydlení podílel nárůst cen potravin. Meziročně stouply především ceny některých druhů zeleniny, mléka či olejů. Naopak levnější bylo vepřové maso nebo jablka. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).