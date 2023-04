Agrofert žaluje ministerstvo životního prostředí za nečinnost

Holding Agrofert ze svěřenských fondů expremiéra Andreje Babiše (ANO) podal dvě žaloby na nečinnost na ministerstvo životního prostředí (MŽP). Zjistil to server iRozhlas. Společnosti vadí, že po víc než roce úředníci nerozhodli o dvou žádostech o dotace. Ty Agrofert podal ještě v době, kdy se na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše jako na premiéra vztahoval zákon o střetu zájmů. Úředníci se žádostmi ale zabývají - řeší, jestli můžou v současnosti dotace schválit. Musí brát totiž ohled i na evropskou legislativu, která je přísnější než ta česká. Agrofert se k žalobám vyjadřovat nechtěl. "Platí, že to nebudeme jakkoliv komentovat," cituje server mluvčího holdingu Pavla Heřmanského. Žádosti podle webu skončily na seznamu projektů, které jsou způsobilé pro čerpání, ale nebyl na ně dostatek peněz. To se ale před více než rokem změnilo.