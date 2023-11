Akademie věd: Česko má předpoklady, aby zde byl postaven prototyp fúzní elektrárny

Česká republika má podle odborníků z Akademie věd ČR všechny předpoklady, aby se stala zemí, ve které bude kolem roku 2050 postaven a uveden do provozu prototyp jaderné fúzní elektrárny, umožňující vyrábět elektřinu bez negativních dopadů na životní prostředí. Prototyp by mohl být například na místě některé z bývalých uhelných elektráren a jeho výstavba by byla výrazným přínosem pro české firmy. Vyplývá to z odborného stanoviska AVex vypracovaného Akademií věd České republiky (AV ČR) pro poslance, senátory a vedení ministerstev a krajských úřadů. ČTK má stanovisko k dispozici. Podle odborníků jaderná fúze představuje prakticky nevyčerpatelný zdroj energie a elektrárny na jejím principu budou bezpečné. Mimo jiné kvůli tomu, že v jejich reaktorech není možná samovolná fúze a při jakékoli závažnější poruše se palivo rychle ochladí a proces slučování jader se okamžitě zastaví. Prototyp fúzní elektrárny DEMO se začne v Evropě stavět v druhé polovině 30. let a v plném provozu bude kolem roku 2050. Česko má předpoklady, aby to bylo právě zde, uvedli experti.