Akademie věd nabídne zahraničním vědcům v tísni bezpečné útočiště

Do konce února mohou zájemci z více než 90 zemí podat přihlášku do programu Akademie věd ČR (AV ČR) na pomoc vědcům ohroženým válkou nebo pronásledováním. Program Researchers at Risk Fellowship jim nabízí možnost pokračovat v bádání v bezpečném prostředí pracovišť akademie. První úspěšní žadatelé budou moci nastoupit do ústavů AV ČR již v dubnu, uvedla akademie v tiskové zprávě. Program Researchers at Risk Fellowship je zaměřený na podporu výzkumných pracovníků, jejichž vědecká práce v domovské zemi je ohrožena válkou, pronásledováním, porušováním lidských práv a dalšími hrozbami. "Podle toho, co vím, se jedná o jeden z mála takových programů v ČR, ne-li vůbec první. Sami jsme se před pár lety inspirovali v zahraničí, například u rakouské ÖAW a jiných institucí," uvedl předseda Rady pro zahraniční styky AV ČR David Honys. První kolo vyhlásila akademie vyhlásila v březnu 2022 v reakci na válku na Ukrajině a zaměřila ho výhradně na vědce z této země. Letos se mohou o pomoc ucházet vědci z dalších 91 zemí. Patří mezi ně Afghánistán, Írán, Mexiko a další středoamerické a africké země, ale také Vietnam či Severní Korea.