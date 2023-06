Aktivisté Greenpeace přerušili valnou hromadu ČEZ, zasahovala i policie

Valnou hromadu energetické společnosti ČEZ přerušili v pondělí aktivisté z hnutí Greenpeace. Protestovali proti prodloužení těžby v lomu Bílina, které získaly Severočeské doly ze skupiny ČEZ od báňského úřadu do roku 2035. Jednání zdrželi o přibližně deset minut. Sál pak aktivisté opustili v doprovodu policie. Po začátku valné hromady a projednání prvního bodu programu akcionáři vystupovali se svými dotazy. Týkaly se také zestátnění části skupiny ČEZ nebo rekordního zisku v loňském roce. Stát jako největší akcionář navrhl vyplacení celého zisku 78 miliard Kč, což by znamenalo 145 Kč za akcii. Vedení podniku navrhlo vyplacení 80 procent ze zisku, tedy 117 Kč za akcii. V obou případech by se jednalo o nejvyšší dividendu, kterou firma kdy vyplatila.