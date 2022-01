Aktivisté z Česka, Německa i Polska demonstrovali za ukončení těžby v dole Turów

Několik desítek aktivistů z Česka, Německa i Polska se v sobotu sešlo u brány polského hnědouhelného dolu Turów, aby demonstrovali za ukončení těžby v tomto dole v blízkosti hranice s Českem. Vzhledem ke koronavirovým omezením v Polsku nesvolali organizátoři hromadnou demonstraci a počítali s účastí do 30 aktivistů, sešlo se jich o něco víc. Protest byl řádně nahlášený, řekla ČTK za organizátory Veronika Holcnerová. Po proslovech u brány dolu vyrazili demonstranti za doprovodu policie na pochod do nedaleké Bogatyně, kde v centru krátce po 13:30 poklidný protest zakončili. Přestože se organizátoři obávali střetu s polskými horníky, kteří by uzavřením dolu přišli o práci, akce proběhla v klidu.