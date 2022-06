Aktuálně.cz: Úřad vlády se s ČSA nedohodl na obnovení letů do Bruselu

Úřad vlády se s Českými aeroliniemi (ČSA) nedohodl na obnovení letů do Bruselu v souvislosti s českým předsednictvím Evropské unii. Uvedl to dnes server Aktuálně.cz. Majitel společnosti Smartwings, která je mateřskou firmou ČSA, Jiří Šimáně sdělil serveru, že pro ČSA není výhodné obnovení pravidelných linek do Bruselu a pro vládu zase není schůdné objednání nepravidelných letů. Mluvčí vlády Václav Smolka serveru řekl, že nynější dva lety denně mezi Prahou a Bruselem firmy Brussels Airlines nebudou v nejvytíženější době předsednictví státu stačit. Vláda bude podle Smolky hledat jiná řešení.

Přímo do Bruselu v současnosti létají z Prahy jen belgické Brussels Airlines. Společnost Ryanair z Prahy má spoj jen na letiště v Charleroi vzdálené asi 70 kilometrů od hlavního města. Do Velikonoc provozovaly podle serveru linku do Bruselu také ČSA, ale kvůli malému zájmu spoj zrušily. Česko bude od 1. července do konce roku předsedat Radě EU. Během této doby bude potřeba dopravovat z Česka do Bruselu a zpět představitele státu, podnikatele nebo zahraniční delegace.