Aleš Loprais vstoupil do Rallye Dakar 2. místem v kategorii kamionů. Prolog vyhrál Janus van Kasteren z Nizozemska. Martin Macík ztratil přes minutu.

Automobilový jezdec Martin Prokop i motocyklista Martin Michek také úspěšně vstoupili do 46. ročníku Rallye Dakar. Prokop byl v dnešním prologu devátý, Michek jedenáctý. "Byl to nářez. Měkký písek, hodně navigace, hodně (se jelo) mezi kaňony. Žádná procházka a správný závodní mód," řekl Prokop na sociálních sítích. "Hodně jsme se snažili, auto fungovalo. Čas v cíli nevypadal špatně a uvidíme, co to přinese ve startovním pořadí pro příští etapu," uvedl pilot týmu Orlen Benzina.