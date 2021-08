Alza začala doručovat objednávky do kufrů vozů Škoda

Největší tuzemský internetový obchod s elektronikou Alza.cz začal ve spolupráci se Škoda Auto doručovat objednávky do kufrů vozidel. Díky využití aplikace MyŠkoda s funkcí Přístup do vozu si mohou zákazníci v rámci pilotního projektu nechat své nákupy doručit kurýry Alza Expresu přímo do zaparkovaného vozidla. Zákazník si zvolí, den, čas a přibližnou adresu, kde bude vozidlo parkovat. Konkrétní kurýr pak může v daný čas jedinkrát odemknout příslušné vozidlo pro doručení zásilky.