Ambasáda v Singapuru chce napřít síly k pomoci českým firmám expandovat

Obnovená česká ambasáda v Singapuru napře podle velvyslankyně Michaely Froňkové síly k tomu, aby pomohla v expanzi českým firmám. Stát na jihovýchodě Asie vnímá jako klíčové obchodní centrum, odkud mohou firmy proniknout i do dalších zemí v regionu. Froňková to řekla v rozhovoru s ČTK. Kromě obchodu vidí potenciál pro spolupráci také ve vědě, výzkumu, vzdělávání či kyberbezpečnosti.

Obnovení velvyslanectví považuje Froňková za velmi dobrý krok. "Singapur je opravdu centrum obchodu. Je to páté největší finanční centrum na světě, má druhý největší kontejnerový přístav. Je to brána do jihovýchodní Asie a je správně, že jsme na místě," řekla. Prostor pro spolupráci je třeba ve sklářství, elektrotechnice či potravinářství. "Ale vždy to musí být produkty, které mají přidanou hodnotu, abychom Singapur nějakým způsobem zaujali," podotkla Froňková. Zmínila například firmy vyrábějící dětské výživy pro alergiky či intravenózní výživu pro pacienty s rakovinou.