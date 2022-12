Analytici kritizují vládu, že v prvním roce nereformovala veřejné finance

Vláda Petra Fialy (ODS) za první rok svého působení nedokázala přijít s reformami, které by přispěly ke snížení rozpočtového schodku a zpomalily zadlužování. Shodují se na tom analytici, které oslovila ČTK. Za chybu také považují plošné poskytování příspěvků na pomoc v energetické krizi všem domácnostem bez ohledu na jejich situaci. Kladně analytici hodnotí zavedení cenových stropů na elektřinu a plyn pro firmy a domácnosti nebo to, že vláda nepřistoupila k zastropování cen paliv, jako to udělalo Maďarsko.

"Zásadní kritika směřuje k vysokému strukturálnímu rozpočtovému schodku. Ten přispěl k vysoké inflaci, vnější nerovnováze české ekonomiky a především vede dluh vládního sektoru na dlouhodobě neudržitelnou dráhu. Na řešení vysokého rozpočtového schodku se mělo začít pracovat od prvního dne, ztratit celý rok je z mého pohledu velká chyba," uvedl hlavní ekonom Deloitte ČR David Marek.

Hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek upozornil, že kvůli válce na Ukrajině a následné energetické krizi se zatím neuskutečnilo téměř nic z vládního programového prohlášení. "To je sice v dané situaci omluvitelné, vyvolává to ale velký časový tlak na vládu pro zbylé funkční období," uvedl.