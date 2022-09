Analytici: Nedostatek plynu po útocích na plynovody Nord Stream teď v ČR nehrozí

Nedostatek plynu po útocích na plynovody Nord Stream aktuálně v Česku nehrozí. Výbuchy zvýšily ceny plynu na burze, českých domácností se toto zdražení nyní bezprostředně nedotkne. Shodli se na tom analytici, které dnes oslovila ČTK. Švédské a dánské měřicí stanice v pondělí zaznamenaly masivní podmořské výbuchy v místech, kde z plynovodu Nord Stream následně začal unikat plyn. Stále více evropských politiků hovoří o poškození plynovodů Nord Stream v Baltském moři jako o sabotáži.

"Do ČR nyní putuje naprostá většina plynu z Norska a také formou LNG z terminálů v Belgii a Nizozemsku," řekl ČTK analytik Purple Trading Petr Lajsek. Z Ruska do EU nadále malé množství plynu proudí, ale do ČR již proudí plyn výhradně odjinud než z Ruska, doplnil analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal.

"Oběma poškozenými potrubími sice žádný plyn nyní neteče, ale obchodníci s plynem se obávají, že možná sabotáž je projevem dalšího zvýšení napětí mezi EU, potažmo Západem, a Ruskem. A že Kreml tedy v dohledné době dost možná zavře kohoutky také u dalších potrubí, jimiž dosud plyn do EU teče," upozornil analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda.