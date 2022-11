Analytici: Růst zisku ČEZ nad očekáváním, zvýší to odvody do státního rozpočtu

Hospodaření energetické společnosti ČEZ by mohlo výrazně zvýšit odvody firmy do státního rozpočtu, růst zisku totiž predikuje navýšení dividendy akcionářům. Myslí si to analytici, které dnes oslovila ČTK. Podle nich byl růst zisku i tržeb společnosti za tři čtvrtletí nad očekáváním, cenu akcií ČEZ na burze ovšem i přes silná čísla nyní ovlivní i současné schvalování nové daně z neočekávaných zisků a zastropování tržeb energetických firem. Čistý zisk skupiny ČEZ za tři čtvrtletí letošního roku stoupl na 52,3 miliardy korun z 6,7 miliardy korun ve stejném období před rokem.

ČEZ je největší energetická firma v zemi. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. ČEZ od začátku příštího roku zdraží elektřinu. Většina zákazníků bude od ledna platit vládou zastropované ceny, klienti si u nejběžnějších sazeb měsíčně připlatí kolem 300 korun. Zdražení se netýká zákazníků, kteří mají cenu smluvně fixovanou. Platby za plyn zůstanou stejné, protože klienti se smlouvou na dobu neurčitou platí zastropované ceny už nyní. ČTK o tom dnes informoval mluvčí společnosti Roman Gazdík.