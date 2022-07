Analytici vítají vyjednávání o nákupu obrněnců CV90, poukazují na vysoké náklady stíhaček F-35

Vojenští analytici vítají rozhodnutí vlády začít vyjednávat o nákupu švédských obrněnců CV90. V případě pořízení amerických stíhacích strojů F-35 Lightning upozorňují na vysoké náklady, které jsou s nimi spojené. Řekli to ČTK v reakci na rozhodnutí vlády vyjednávat o nákupu pásových bojových vozidel pěchoty ze Švédska a stíhacích letounů F-35 ze Spojených států.

Pořízení CV90 označil vojenský analytik Jiří Vojáček za velmi rozumnou volbu. "Jde o osvědčené, přitom stále moderní BVP, které se účastnilo několika konfliktů a které se dá považovat za etalon kvality mezi západními konstrukcemi," poznamenal. Podotkl, že tendr provázely silné lobbistické tlaky i rozpory, například ohledně některých požadavků armády. Výsledek ale považuje za pozitivní. Označil za veřejné tajemství, že výrobce CV90 nabídl nejnižší cenu ze všech konkurentů. Za další plus považuje, že stejné obrněnce bude mít ve výzbroji Slovensko a že byly odzkoušeny v boji.

Stíhací stroj F-35 označil Visingr za zdaleka technologicky nejvyspělejší bojový letoun na světě. "Není to jenom letoun, je to komplexní platforma, která dokáže plnit obrovské spektrum úkolů," poznamenal. Armádě podle něj dává díky svému vybavení oproti protivníkovi obrovskou informační převahu. "Nepřítel bude eliminován ještě dřív, než si vůbec uvědomí, že se něco děje," podotkl. Poukázal na vyšší provozní náklady oproti gripenům i na potřebu přebudovat infrastrukturu. Dodal, že část investičních nákladů by mohli zaplatit Američané v souvislosti s vyjednávanou smlouvou o obranné spolupráci. Za to, že by Spojené státy mohly využívat některé české základny, investovaly by do jejich vybavení.