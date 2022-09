Analýza: 23 procent českých firem má adresu na virtuálním sídle

Na virtuálním sídle má adresu 23 procent českých firem. Počet společností, které využívají virtuální sídlo, se blíží 126.000, což meziročně přestavuje nárůst o šest procent. Nejvíc virtuálních sídel dlouhodobě nabízí Praha, s velkým odstupem následuje Brno a další větší města. Vyplývá to z analýzy a propočtů společnosti Dun & Bradstreet. "Každá firma musí mít v obchodním rejstříku zapsánu adresu. Atraktivita služby, kdy poskytovatel virtuálního sídla pronajímá právnické osobě adresu za účelem zápisu do obchodního rejstříku, je na vzestupu již několik let, a tento trend bude zřejmě pokračovat i do budoucnosti,“ uvedla analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. Virtuální sídla využívají podle ní často malí nebo začínající podnikatelé, pro které je pronájem kanceláří zbytečným nákladem. Jsou oblíbené například mezi IT firmami nebo firmami poskytujícími služby pro podnikatele, jako jsou například kreativní agentury. "Na druhou stranu z našich analýz vyplývá, že firmy s virtuální adresou jsou ve srovnání se zbytkem populace firem rizikovější a častěji u nich evidujeme negativní událost. Tudíž mohou představovat zvýšené riziko v obchodním styku,“ dodala Štěpánová.