Analýza: Česko dostatečně nešetří zemním plynem

Šetření plynem je v Česku nedostačující - vyplývá to z analýzy think-tanku Europeum. Ten pravidelně vyhodnocuje tuzemské zásoby a úspory plynu. Ministerstvo průmyslu přitom minulý týden informovalo, že Češi letos od ledna do srpna spotřebovali meziročně skoro o pětinu plynu míň. Jak ale ve vysílání Českého rozhlasu upozornil autor analýzy Michal Hrubý, porovnání s předchozím rokem je zavádějící, protože loňská spotřeba byla nadprůměrná. Stát se podle Hrubého navíc postupně dostává do situace, kdy ze zásobníků plynu začne víc čerpat, než do nich ukládá. Stát ale ujišťuje, že zásobníky plynu jsou zaplněné dostatečně.