Analýza: Česko má v porovnání se zahraničím horší podmínky pro vznik spin-off firem

Česko má v porovnání se zahraničím horší podmínky pro vznik tzv. spin-off firem, které využívají univerzitní výzkum ke svému podnikání. ČTK to řekl spolek Transfera.cz, který sdružuje vědecko-výzkumné organizace věnující se transferu technologií do praxe. Ročně v Česku vznikne přibližně šest spin-off firem, což je například oproti Rakousku až čtyřikrát méně. Největšími překážkami jsou v Česku složitá byrokracie a nedostatečné financování ze strany státu. Například ve Velké Británii, Rakousku či Lotyšku mohou lidé při rozvoji spin-off firem využívat přímé podpory platů, daňových úlev pro zaměstnavatele či dalších specifických pobídek. Vláda na podporu spin-off firem chystá novelu zákona o financování vědy a výzkumu. Prostředky by spin-off firmám mělo uvolnit i ministerstvo průmyslu a obchodu. V následujících letech by se mělo jednat řadově o jednotky miliard korun.