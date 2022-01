Analýza ČSÚ: Za desetiletí se zdvojnásobil počet lidí nad 65 let, kteří pracují

V Česku přibývá lidí nad 65 let, kteří dál pracují. Za posledních desetiletí se jejich počet téměř zdvojnásobil. Předloni chodilo do práce celkem 148.300 žen a mužů po pětašedesátce, tedy o 72.700 víc než v roce 2010. Vyplývá to z analýzy Senioři v ČR v datech, kterou dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Vláda Petra Fialy (ODS) má v plánu práci lidí v důchodovém věku podpořit. Česká společnost stárne, osoby nad 65 let tvoří podle analýzy už pětinu obyvatel republiky. Za poslední desetiletí jejich počet vzrostl o půl milionu na 2,1 milionu.

Pětašedesátiletí a starší lidé tvořili 2,8 procenta zaměstnaných. Mezinárodní instituce doporučují Česku věk pro nástup do penze nezmrazovat a postupně dál odsouvat podle prodlužování života, aby byl důchodový systém udržitelný i pro budoucí generace penzistů a penzistek.