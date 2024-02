Analýza: Nižší dostupnost bydlení vedla k většímu zájmu o menší byty

Nárůst cen a nižší dostupnost bydlení vedla k většímu zájmu o menší byty. Jejich cena bez ohledu na jejich velikost je dělá dostupnějšími pro více zájemců. Zatímco ceny nemovitostí v ČR od roku 2014 do roku 2022 vzrostly o 120 procent, průměrná velikost například pražských garsoniér v loňském roce činila 33,8 metru čtverečních, tedy o 5,6 metru méně než u jednopokojových bytů nabízených v roce 2009. Vyplývá to z analýzy digitální finančněporadenské společnosti FinGO, kterou má ČTK k dispozici. Vysokou poptávku a tlak na ceny v posledních letech podle analýzy způsobil ekonomický růst, výše úrokových sazeb hypoték, poptávka a nabídka, demografické změny a regulační opatření. V roce 2022 podle ředitele realitní platformy reCloud společnosti FinGO Michala Nadě ale ceny poklesly nejvýrazněji za poslední dekádu. Bylo to způsobeno především snížením poptávky v důsledku vysokých hypotečních sazeb. V roce 2023 se trh s nemovitostmi do určité míry stabilizoval. Trend takzvané miniaturizace se podle Nadě kromě garsoniér projevuje i u větších bytů. "Strategie zmenšování bytů však často vede ke zvýšení ceny za metr čtvereční, a tím může být vnímání stabilizace cen nemovitostí částečně zkresleno," dodal.