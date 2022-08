Analýza: Poptávka po krbech je na internetu až desetinásobná, výrobci nestíhají

Poptávka po krbech na internetu je meziročně podle analýzy společnosti Upgates až desetinásobná. Reálně by byla vyšší, výrobci ji ale nestíhají pokrývat. Lidé na některé modely krbových kamen čekají půl roku i déle, a to navzdory zdražení o desítky procent. Důvodem vysokého zájmu je prudké zdražení elektřiny a plynu. Z krbu coby původně spíše dekorativního vybavení domácnosti se tak stává hlavní zdroj tepla. ČTK to dnes sdělil Martin Pech, obchodní ředitel firmy Upgates, která poskytuje řešení pro tvorbu a pronájem e-shopů.

Nová a kvalitní krbová kamna lidé na internetu podle Pecha pořídí za zhruba 20.000 korun, výjimkou ale nejsou ani modely kolem 100.000 korun. E-shopy s krbovými kamny mají proti loňsku trojnásobné tržby, ukázala dále analýza. Pech předpokládá další růst poptávky, až se venku ochladí.