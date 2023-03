Analýza: V Česku je téměř osm desítek škol, kde většinu žáků tvoří romské děti

V Česku je téměř osm desítek škol, kde většinu žáků tvoří romské děti. Do dvou desítek škol v republice pak chodí téměř jen romští žáci a žačky. Uvádí to server Desegregace.cz výzkumné agentury PAQ Research. Poukazuje na dopady školní segregace na úspěšnost ve vzdělávání, veřejné rozpočty i rozvoj regionů. Vychází ze studií, analýz, zpráv ombudsmana i vládních materiálů. Za diskriminaci romských školáků a jejich odsouvání do zvláštních škol odsoudil Česko už v roce 2007 Evropský soud pro lidská práva. ČR za segregaci malých Romů a Romek dlouhodobě sklízí kritiku mezinárodních institucí. "Když oddělujeme vzdělávání romských a dalších vyloučených dětí, vytváříme podmínky pro obrovské společenské a sociální ztráty na celostátní i místní úrovni," uvádí server. Experti poukazují na to, že v segregovaných školách mají děti omezený kontakt s ostatními vrstevníky a také rozdílné vzdělávací příležitosti. Podle výročních zpráv o stavu romské menšiny je kvalita vzdělávání v segregovaných školách a třídách nižší. Má to pak dopad na uplatnění mladých, budoucí výdaje státu, rozvoj regionů, zdraví, zadluženost či kriminalitu.