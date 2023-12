Analýza: V Česku letos přibylo nejméně firem od roku 2020

V Česku letos do konce listopadu přibylo přes 11.700 firem, nejméně od roku 2020. Založeno bylo 26 a půl tisíce společností a zároveň jich zaniklo témě 14.800 o necelé dva tisíce více než loni a asi o dvě stovky více než v roce 2020, tedy v období začínající pandemie covidu-19. Vyplývá to z analýzy dat portálu informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF - Czech Credit Bureau. "Předpokládáme, že do konce roku již nedojde k výraznějším změnám a firem v Česku letos přibyde zase o něco méně než loni nebo předloni. Je však potřeba říci, že firemnímu podnikání se stále daří, vidíme to například i na klesajících počtech firemních bankrotů, či na růstu bankovních vkladů podniků nebo na jejich velmi dobré platební morálce při splácení úvěrů,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Většina firem, které v letošním roce zanikly, už podle ní nevykazovala žádný obrat. Nejvíce společností vzniklo od začátku roku v Praze, v Jihomoravském a v Moravskoslezském kraji . Nejvíce firem zaniklo v posledních 11 měsících v Praze.