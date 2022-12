Analýza: V ČR letos vzniklo 716 restaurací, nejméně za deset let

V ČR od začátku roku vzniklo 716 restaurací, což je nejméně za deset let a téměř o tři čtvrtiny méně než v rekordním roce 2016. Zároveň zaniklo 424 provozoven, o 44 procent víc než v roce 2016, ale nejméně od roku 2019. Vyplývá to z databází poradenské firmy Dun & Bradstreet. Podle ní v ČR aktuálně podniká 23.211 restaurací, společností s ručením omezeným nebo akciových společností. "Provozovatelé stravovacích zařízení jsou v kleštích. Vysoké ceny energií, surovin a dalších vstupů je, na jedné straně, nutí zdražovat, tím ale, na straně druhé, přicházejí o zákazníky, kteří nechtějí nebo nemohou nárůst cen akceptovat. Pro některé podniky to může mít fatální následky," popsala současný vývoj na trhu analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. Vedle právnických osob je podle firmy v gastronomickém byznysu registrováno 110.973 živnostníků. Jejich celkový počet od roku 2020 mírně klesá a současně roste podíl spících subjektů.