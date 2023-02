Analýza: Zaměstnanost ukrajinských uprchlíků roste, většinou pracují na plný úvazek

Zaměstnanost uprchlíků v Česku roste. Většinou pracují na plný úvazek. I přes vyšší kvalifikaci vykonávají často pomocné a manuální práce. Mnohem častěji mají zaměstnání lidé se znalostí češtiny. Do kurzů chodí ale jen 35 procent příchozích. Překážkou jsou peníze a nedostatek času. Výsledky analýzy zveřejnila agentura PAQ Research. Experti doporučují mimo jiné posílit jazykovou výuku, urychlit uznávání vzdělání a zajistit dostatek míst ve školkách, aby se do práce mohli zapojit rodiče malých dětí. Na situaci příchozích se zaměřuje projekt Hlas Ukrajinců, na kterém spolupracují agentura PAQ Research a Sociologický ústav Akademie věd. Výzkum podpořily Dětský fond OSN (UNICEF) a ministerstvo práce. Loni zhruba od poloviny listopadu do poloviny prosince se zapojilo 1634 uprchlických domácností s 4870 členy. Autoři využili pak ke srovnání zjištění z loňského léta. Na konci minulého roku pracovalo podle analýzy 51 procent uprchlíků v aktivním věku - 43 procent mělo práci jen v Česku a dalších sedm procent k tomu dělalo na dálku i na Ukrajině. Dalších osm procent lidí vykonávalo práci na dálku jen ve vlasti. Nepracovaly dvě pětiny ekonomicky aktivních.