Anketa: Pětina firem zvažuje kvůli rostoucím cenám energií snížit stavy zaměstnanců

Téměř pětina českých firem zvažuje kvůli rostoucím cenám energií snížit stavy svých zaměstnanců. Abnormálně vysoké ceny plynu a elektřiny způsobují potíže zejména podnikům v energeticky náročných odvětvích, jako jsou pekárny, sklárny nebo hutě. Propouštění by se mělo týkat hlavně administrativních pozic ve službách, dělnických nebo technických pozic. Vyplývá to z ankety ČTK mezi zástupci podniků, tedy Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu dopravy a Asociací malých a středních podniků. "Zatím jsme zaznamenali případy propouštění menšího počtu zaměstnanců, a to u jednotek zaměstnavatelů na kraj v rámci celé ČR. Na dělnických pozicích je propouštění většinou spojeno s drahými vstupy energií a surovin, kde firmy bojují především s jejich nepravidelnými dodávkami. Nejvíce ohrožené jsou zejména energeticky náročné provozy, například sklárny, ocelárny, výroba keramiky, potravin, ale i kovovýroba a další obory," řekla ČTK ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu Dagmar Kužvartová. Firmy jsou podle ní z důvodů cen energie a vstupů donuceny odmítat zakázky, omezit výrobu a v důsledku toho propustit i některé zaměstnance.