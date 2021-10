ANO chce o povolebním uspořádání jednat se stranami, nikoli koalicemi

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) by přivítal, kdyby vládu sestavilo jeho hnutí s koalicí Spolu. Právo sestavit vládu by podle něj měla dostat vítězná strana, i když budou mít koalice Spolu a Pirátů se Starosty ve Sněmovně dohromady většinu hlasů. O povolebním uspořádání bude ANO podle vicepremiéra Karla Havlíčka chtít jednat s jednotlivými stranami. Těsná většina koalic nemá příliš velkou perspektivu, uvedl Havlíček. Zatím neuzavřené sčítání dává šanci koalicím Spolu a Pirátů a STAN dát dohromady většinu 105 hlasů.

Vondrák novinářům řekl, že ještě dnes se pravděpodobně sejde výbor hnutí, který sestaví povolební vyjednávací tým. Mrzelo by ho, pokud by se do Sněmovny nedostala sociální demokracie.

Zbyněk Stanjura (ODS) vyloučil jednání o vládě s ANO. Počítá, že za Spolu bude jednat předseda ODS Petr Fiala. Jihočeký hejtman Martin Kuba uvedl, že případná nová vláda koalice SPOLU a Pirátů a STAN bude vyžadovat velké kompromisy. Bude muset řešit zadluženost země i rostoucí ceny elektřiny.