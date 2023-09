ANO podá ke konsolidačnímu balíčku kolem 35 pozměňovacích návrhů

Poslanci opozičního hnutí ANO podají k vládnímu konsolidačnímu balíčku kolem 35 pozměňovacích návrhů. Po dnešním jednání sněmovní frakce hnutí to řekla ČTK a ČT předsedkyně klubu Alena Schillerová. Předloha má pomoci zlepšit stav státního rozpočtu a přináší například některé daňové změny. Druhé sněmovní čtení ji čeká hned v úvodu sněmovní schůze, která začne v úterý odpoledne.

Schillerová zopakovala, že ANO s daňovým balíčkem z principu nesouhlasí. "Vždycky jsme chtěli daně řádně vybírat, chtěli jsme bojovat s šedou ekonomikou, a pak by nebylo nutné je zvyšovat," uvedla. Z poslaneckých pozměňovacích návrhů mělo podle Schillerové největší podporu zachování současné výše daně z nemovitostí. Poslanci hnutí podle ní budou navrhovat také třeba zařazení kojenecké vody, dětských plen a menstruačních hygienických pomůcek do snížené sazby daně z přidané hodnoty. "Na daň z přidané hodnoty neměla vláda vůbec sahat, absolutně nic z toho nezíská, je to pro státní rozpočet minusová záležitost," míní Schillerová.

K dalším navrhovaným úpravám bude podle ní patřit zachování slevy na studenta, školkovného a daňového odpočtu neomezené výše zaměstaneckých benefitů. Debata o konsolidačním balíčku by mohla podle informací ČTK z koaličního tábora zabrat i celý týden. Očekávají se dlouhé opoziční projevy a případně i obstrukce.