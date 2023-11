ANO požádalo Pavla, aby zvážil svůj podpis pod konsolidačním balíčkem

Předsedkyně poslaneckého klubu opozičního hnutí ANO Alena Schillerová dnes požádala prezidenta Petra Pavla, aby zvážil svůj podpis pod vládním konsolidačním balíčkem. ANO trvá na tom, že plán poškodí českou ekonomiku. Pokud ho Pavel nevetuje, hnutí se téměř jistě obrátí na Ústavní soud, řekla Schillerová novinářům po jednání zástupců stínové vlády hnutí ANO s Pavlem na Pražském hradě. Podle prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka se schůzka týkala i vládních návrhů na změny důchodového systému.

Konsolidační balíček, který má vládě pomoci zlepšit stav státního rozpočtu v příštích dvou letech celkem až o 150 miliard korun, schválil 8. listopadu Senát. Pokud by Pavel chtěl balíček vetovat, má na to lhůtu 15 dní. K vetování balíčku vyzvala dříve Pavla opoziční SPD. Pavel podle Schillerové dnes návrh ANO vyslechl, své rozhodnutí ale nesdělil.

Lídři stínové vlády ANO představili Pavlovi také své způsoby řešení konsolidace veřejných financí či připomínky k vládnímu plánu na úpravy důchodů. Změny penzí představené ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) počítají se zvyšováním důchodového věku nad 65 let podle doby dožití, výpočet nových důchodů by se měl postupně snížit. ANO návrhu vytýká, že růst doby dožití neznamená dožití ve zdraví. Hnutí vadí i chybějící výčet náročných profesí, kterých by se nemělo zvyšování důchodového věku týkat.