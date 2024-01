ANO předloží návrh ústavního zákona o referendu mimo jiné ke korespondenční volbě

Opoziční hnutí ANO předloží návrh ústavního zákona o referendu ke korespondenční volbě pro Čechy žijící v zahraničí, k přijetí eura, k evropskému migračnímu paktu a k právu veta v Evropské unii. Přichystá také petiční akci po České republice ke stejným tématům. Na dnešní tiskové konferenci to řekli stínový premiér Karel Havlíček a stínový ministr spravedlnosti Radek Vondráček.

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle koaličního návrhu mohli využít Češi, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Poprvé by Češi v cizině mohli hlasovat dopisem v řádných volbách do Sněmovny v roce 2025. Proti novele je vedle ANO i další opoziční hnutí SPD, mluví o možném ohrožení demokracie a rozporu s ústavním pravidlem, že volby jsou tajné.

K úvodní debatě o koaličním návrhu se Sněmovna mimořádně sejde ve středu 17. ledna. Stínová ministryně financí a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová uvedla, že chce jednat se šéfem klubu vládní ODS Markem Bendou a apelovat na jednání s opozicí. Změna volebního systému by podle Schillerové měla být dohodnuta ústavní většinou.