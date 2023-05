ANO v prohlášení stínové vlády odmítá růst daní, chce diskusi o návratu EET

Místo zvyšování daní důsledně bránit daňovým únikům či zahájit diskusi o trvalém návratu k elektronické evidenci tržeb (EET) navrhuje opoziční ANO v prohlášení své stínové vlády. Podle ANO EET narovnala podnikatelské prostředí a vynesla více než 35 miliard korun. Předseda stínového kabinetu ANO Karel Havlíček v úvodu téměř 90 stran dlouhého dokumentu uvedl, že opoziční hnutí plánuje prohlášení předkládat každý rok. Vládě Petra Fialy (ODS) vyčetl, že nezvládá odbornou práci ani komunikaci.

"Cesta k vyrovnaným rozpočtům nevede nikde na světě přes zadušení hospodářství. Za Fialovy vlády se příjmy Čechů propadají nejrychleji ze všech rozvinutých zemí světa. A její ministři nám ordinují jedno restriktivní opatření za druhým," stojí v prohlášení. Bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v dokumentu píše, že pětikoalice opakuje "učebnicové národohospodářské chyby".

Podle stínové vlády by se také měly předvídatelně zvyšovat některé spotřební daně, zejména na tabákové výrobky a tvrdý alkohol. ANO také slibuje důslednou revizi daňových výjimek, kterých nynější vláda plánuje v ozdravném balíčku zrušit 22. V sociální oblasti navrhuje ANO přehodnotit valorizační mechanismus důchodů. O výplatu sociálních dávek, které by se měly automaticky valorizovat, by se pak měly místo úřadů práce starat obce. Stínová vláda chce přehodnotit unijní zelenou legislativu Green Deal, která by měla mít za prioritu energetickou bezpečnost. ANO chce rozvíjet družstevní bydlení a výstavbu státních bytů, zrušit pozici ministryně pro vědu či snižovat počty vězňů prosazováním alternativních trestů.