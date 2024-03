ANO vyzvalo vládu ke zveřejnění výše příspěvku ČR na nákup munice pro Ukrajinu

Opoziční hnutí ANO vyzvalo vládu, aby alespoň rámcově zveřejnila částku, kterou Česko přispěje na nákup munice pro Ukrajinu v zemích mimo Evropskou unii. Na dnešní tiskové konferenci stínové vlády to řekl její předseda Karel Havlíček. Kabinet ve středu schválil další příspěvek do iniciativy na podporu země napadené Ruskem, jeho výši však premiér Petr Fiala (ODS) neuvedl. Do iniciativy se podle něj zapojilo 20 zemí.

Ministerstvo zahraničí ve středu uvedlo, že počet dělostřelecké munice, která má Ukrajině pomoci, není konečný. Původně plán počítal s nákupem 800.000 dělostřeleckých granátů. Podle vyjádření ministra Jana Lipavského (Piráti) pro agenturu Bloomberg by mohlo být množství dodané munice téměř dvojnásobné.

Stínová vláda ANO podle Havlíčka nijak nerozporuje plán na nákup munice pro Ukrajinu, zásadně se ale ohrazuje proti způsobu, kterým to kabinet dělá. "Nesouhlasíme s postupem vlády, která o investicích do této aktivity rozhodla v utajeném režimu, přestože se jedná o veřejné prostředky," poznamenal Havlíček. Fialova vláda podle něj navíc původně deklarovala, že do iniciativy nebude Česko investovat ze svého rozpočtu a jeho úloha bude organizační.