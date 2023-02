ANO: Zvýšení věku pro odchod do důchodu by poškodilo zaměstnance několikrát

Zaměstnanci by při zvýšení věku pro odchod do důchodu na 68 let místo nynějších 65 let byli poškozeni hned několikrát. Na dnešní tiskové konferenci po jednání stínové vlády ANO to řekla šéfka poslaneckého klubu hnutí Alena Schillerová. "Neznáme parametry, koho by se to týkalo, kterých ročníků, profesí," uvedla Schillerová. Zaměstnanci by podle ní byli takovou změnou poškozeni několikrát. "S přibývajícími léty je těžké udržet zaměstnatelnost, navíc by se mohlo stát, že stráví poslední roky na nemocenské," míní. Dalším důsledkem by podle Schillerové byla nižší výměra starobních penzí. "Do jejich výše by se promítly poslední roky, kdyby je neodpracovali," uvedla.

Změnou by se podle bývalé šéfky státní kasy také vytvořil tlak na takzvanou "sendvičovou generaci". "Na lidi, kteří se starají o děti a zároveň by se museli ještě více finančně starat o své rodiče," vysvětlila. Proti zvýšení věku pro odchod do důchodu je také další opoziční hnutí SPD.