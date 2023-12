Antimonopolní úřad připraví úpravy zákona, které by mu umožnily lépe kontrolovat trh

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) připraví do 15. ledna návrh změn zákona, které by mu umožnily lépe reagovat na některé situace na trhu, které mohou působit podezřele. Novinářům to po jednání s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL) řekl předseda úřadu Petr Mlsna. Možné úpravy se týkají například povolování fúzí, uvedl. Výborný ke schůzce novinářům řekl, že antimonopolní úřad by měl začít aktivně využívat všechny nástroje, které má. Podle ministra by také měl dělat víc sektorových šetření.

Předseda antimonopolního úřadu o jednání s Výborným požádal poté, co se ministr minulý týden sešel se zástupci obchodních řetězců a Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR). Výborný po jednání řekl, že potraviny od ledna zdraží, přestože na ně klesne sazba DPH z 15 na 12 procent. Na tiskové konferenci uvedl, že ho o tom informovali zástupci řetězců. Prezident SOCR Tomáš Prouza poté řekl, že dodavatelé potravin obchodníkům už oznamují, že budou zvedat ceny o pět až deset procent.