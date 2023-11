Antimonopolní úřad připravuje novou metodiku trestů, má podstatně zvýšit pokuty za kartel

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) připravuje úpravu metodiky trestů za protisoutěžní jednání, zahrnuje mimo jiné zpřísnění postihů za nejzávažnější prohřešky, zejména za kartelové dohody. Na Svatomartinské konferenci, kterou úřad pořádá, to řekl jeho předseda Petr Mlsna. "V průběhu října jsme předložili k veřejné konzultaci revizi metodiky trestů za protisoutěžní jednání, která mimo jiné zahrnuje také podstatné navýšení pokut za nejzávažnější protisoutěžní jednání, především horizontální tvrdé kartely. Kartel se prostě nesmí vyplatit a trest za něj musí odstrašovat," uvedl Mlsna. Místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleb uvedl, že úřad plánuje více motivovat firmy k účasti na takzvaném leniency programu. Ten předpokládá aktivní spolupráci viníka na odhalování pochybení, poskytnutí nových informací, které pomohou prokázat protisoutěžní jednání nebo jiný příspěvek k vyšetřování. Za to může firma vyváznout bez pokuty, nebo může dosáhnout jejího výrazného snížení. Firmy se mohou vyhnout trestu, který by jim zakazoval účast ve veřejných zakázkách.