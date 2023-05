Archeologové našli na Hladovém vrchu v Ostravě rytinu starou 15.000 let

Archeologové z Moravského zemského muzea v Brně našli při průzkumu Hladového vrchu v ostravské části Hošťálkovice 15.000 let starou rytinu mamuta a koně. Zvířata jsou zachycena formou jemné rytiny na říčním valounu. Kresby se překrývají. Podobný předmět z tohoto období nebyl v Česku nalezen již šest desítek let, řekl novinářům v Ostravě generální ředitel MZM Jiří Mitáček. Předmět se představí na výstavě zemského muzea, která bude v Brně prezentovat nejvýznamnější archeologické nálezy. Měla by se konat nejdříve v roce 2025. "Jedná se zcela o výjimečný předmět. Něco, co se nepodařilo najít desítky let," řekl ředitel. Odborníci hledali v Hošťálkovicích pozůstatky po lovcích mamutů. Nebyli úspěšní, místo toho ale narazili na mladší nálezy z doby lovců kultury magdalénienu (lovci sobů a koní). "Jde o unikátní nález. Lovci sobů a koní osidlovali jeskyně," řekla archeoložka Zdeňka Nerudová. Archeologický výzkum v Hošťálkovicích začal v roce 2019. Původně se soustředil na místo osídlené lovci mamutů z doby zhruba před 26.000 lety.