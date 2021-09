Archeologové našli v jihočeské trase D4 pravěká sídliště i hroby

Pravěká sídliště, několik hrobů i zaniklé úvozové cesty objevili archeologové v trase budované jihočeské části dálnice D4. Nálezů je zatím z okolí Čimelic podle nich překvapivě mnoho. Očekávat lze i osídlení z doby římské. Průzkum, který začal před měsícem, potrvá do konce roku 2022. Zkoumat se v budoucnu budou i místa v části D3 k hranicím s Rakouskem, řekli ČTK archeologové. "Máme zde minimálně dvě sídliště ze starší doby železné neboli z doby halštatské, což je období zhruba mezi roky 800 až 400 před Kristem. Pak zde máme další lokalitu, na které máme prozatím nálezy z doby laténské, to znamená Keltů. Tam je i velký předpoklad, že by mohlo být osídlení následné, z doby římské, čili germánské osídlení," řekl ČTK k průzkumu kolem D4 archeolog Jihočeského muzea Ondřej Chvojka. Mimo trasu D4 je u Rakovic doložený prostor, kde mohla být keltská svatyně nebo sídlo velmože. Nálezy z jiných let již potvrdily osídlení Keltů, Germánů i Slovanů.