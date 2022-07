Archeologové objevili u Fryštáku na Zlínsku osadu z doby kamenné

Odborníci z Archeologického centra Olomouc objevili u Fryštáku na Zlínsku osadu z doby kamenné. Pravěké sídlo odkryli u stavby dálnice R49, uvedla v tiskové zprávě mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová. "Na základě charakteristické keramiky i reliktů do země zahloubených objektů datujeme osadu do šestého tisíciletí před naším letopočtem," uvedl ředitel Archeologického centra Olomouc Jaroslav Peška. Výzkum u Fryštáku vedl tým archeologa Arkadiusze Tajera. V lokalitě žili zemědělci, kteří byli také zručnými staviteli. "První zemědělci bydleli ve vícegeneračních velkých a dlouhých domech, jejichž konstrukčními základy byly dřevěné sloupy částečně zakopané do země. Půdorysy těchto staveb, největší o délce 40 metrů a šířce 12 metrů, jsme objevili právě v lokalitě u Fryštáku," uvedl Tajer.