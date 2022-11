Archeologové v Praze odkryli masové hroby, pravděpodobně vojáků z napoleonských válek

Několik masových hrobů odkryli archeologové na zaniklém vojenském hřbitově v Pražském Karlíně. Na záchranném výzkumu pracují kvůli budoucí stavbě kancelářské budovy. Už dříve odhalili stovky hrobů důstojníků s jejich rodinami. V masových hrobech leží civilisté a vojáci, kteří zemřeli v 1. polovině 19. století. Podle archeologa Martina Vyšohlída se pravděpodobně zranili v bitvách napoleonských válek a do Prahy je dovezli k ošetření. „Kapacit bylo velmi málo, takže to bylo náročné. Vzápětí propukly nemoci tyfus a cholera," řekl Českému rozhlasu. Část ostatků putuje do depozitáře Národního muzea k dalšímu zkoumání. Zbytek bude pohřben na Olšanském hřbitově.