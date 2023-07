Archeologové v Turnově možná našli středověkou panskou usedlost či hostinec

Středověká panská usedlost nebo hostinec možná stál na místě budovaného silničního napojení Fučíkovy ulice na průtah v Turnově. Naznačují to výsledky archeologického průzkumu. Sídlo zaniklo po požáru v polovině 14. století, řekl ČTK ředitel muzea v Turnově a archeolog Jan Prostředník. Archeologům se v místě vykopávek podařilo nalézt pozůstatky sklepa se základy z nasucho kladených kamenů. "Podle mohutné destrukce, kterou jsme objevili ve sklepě, je možné, že stavba mohla být i vícepatrová," uvedl Prostředník. To naznačuje, že mohlo jít o hostinec či honosnější sídlo. "Uvažuje se o tom, že to byla nějaká usedlost, která nemusela být přímo šlechtickým sídlem - to bych si nedovolil vůbec tvrdit, ale že byla v majetku některého ze šlechtických rodů, které se na Turnovsku pohybovaly. A vzhledem k tomu, že se nacházela přímo u cesty, která pokračovala dále na Hrádek nad Nisou a na Zhořelec, tak mohla mít tato usedlost poměrně velký hospodářský význam," doplnil archeolog. Archeologové se zabývají i myšlenkou, že mohlo jít o původní osadu Vesec, neboť se vykopávky nacházejí nedaleko části Turnova zvané Vesecko. "O Vesci víme, že v průběhu středověku existoval, ale písemných pramenů není mnoho, takže jsme trošku na vodě," dodal Prostředník. Na pomezí Turnova a Ohrazenic archeologové v rámci výstavby silnice objevili zbytky několika středověkých staveb.